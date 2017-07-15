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Джикия: "Спартак" выигрывает титулы благодаря "магии" Карреры

Спорт
15 июля, 1:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Защитник красно-белых отметил вклад тренера в успехи команды

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Георгий Джикия (слева)

Георгий Джикия (слева)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Победа московского "Спартака" в Суперкубке России по футболу, возможно, связана с "магией" главного тренера команды Массимо Карреры. Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Георгий Джикия.

В пятницу "Спартак", который является действующим чемпионом страны, переиграл в матче за Суперкубок обладателя Кубка страны "Локомотив". Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное на голы Луиса Адриано (101-я минута) и Квинси Промеса (113) железнодорожники смогли ответить только точным ударом Мануэла Фернандеша (116).

"Сегодня каждый отпразднует дома с родителями, хотя уже поздно. Не получилось забить ни у них, ни у нас, но ничего, сумели забить в дополнительное время. Всегда приятно побеждать и получать титул. Возможно, это магия Карреры, с его приходом мы выигрываем титулы", - сказал Джикия.

"Спартак" завоевал Суперкубок впервые в истории, ранее красно-белые трижды получали возможность побороться за трофей (2004, 2006, 2007), однако каждый раз уступали ЦСКА.

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