Джикия: "Спартак" выигрывает титулы благодаря "магии" Карреры

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Победа московского "Спартака" в Суперкубке России по футболу, возможно, связана с "магией" главного тренера команды Массимо Карреры. Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Георгий Джикия.

В пятницу "Спартак", который является действующим чемпионом страны, переиграл в матче за Суперкубок обладателя Кубка страны "Локомотив". Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное на голы Луиса Адриано (101-я минута) и Квинси Промеса (113) железнодорожники смогли ответить только точным ударом Мануэла Фернандеша (116).

"Сегодня каждый отпразднует дома с родителями, хотя уже поздно. Не получилось забить ни у них, ни у нас, но ничего, сумели забить в дополнительное время. Всегда приятно побеждать и получать титул. Возможно, это магия Карреры, с его приходом мы выигрываем титулы", - сказал Джикия.

"Спартак" завоевал Суперкубок впервые в истории, ранее красно-белые трижды получали возможность побороться за трофей (2004, 2006, 2007), однако каждый раз уступали ЦСКА.