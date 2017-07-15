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Футболисты "Локомотива" не прошли через "серебряный коридор" из игроков "Спартака"

Спорт
15 июля, 2:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Железнодорожники отправились к выходу сразу после получения серебряных медалей

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" во время церемонии награждения после матча за Суперкубок России не стали проходить через так называемый серебряный коридор, передает корреспондент ТАСС.

Железнодорожники в игре за Суперкубок в дополнительное время со счетом 1:2 уступили "Спартаку". Встреча состоялась в Москве на стадионе "Локомотив".

После матча на поле был вынесен подиум для награждения команд. Диктор стадиона попросил игроков "Спартака" организовать "серебряный коридор", через который должны были пройти футболисты "Локомотива". Это традиционная форма приветствия команд после финальных игр.

Спартаковцы выстроились в две шеренги, но не перед подиумом, как это принято обычно, а за ним. Затем на подиум для получения серебряных медалей были приглашены футболисты "Локомотива". Им были вручены награды, после чего они сразу проследовали к выходу.

Комментариев организаторов матча и представителей "Локомотива" ТАСС пока получить не удалось.

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