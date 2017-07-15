Комбаров сказал, что в матче с "Динамо" будет испытывать особые эмоции

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Комбаров рассказал, что в матче первого тура чемпионата России против его бывшей команды "Динамо" он будет испытывать особые эмоции. Об этом он сказал журналистам.
Комбаров выступал за "Динамо" с 2005 по 2010 год, а затем перешел в "Спартак". Матч между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 18 июля на "Арене-Химки".
"Сейчас надо восстановиться, потому что сыграли 120 минут, потратили много сил и эмоций, после чего надо подготовиться к матчу с "Динамо". Все матчи принципиальные, наверное, буду испытывать какие-то особые чувства, но буду готовиться как обычно. Рад, что вернулось "Динамо", потому что не надо будет никуда летать. Надеюсь, что хватит эмоций, которые еще не успели растратить, прошли сборы, поэтому к сезону готовы", - сказал защитник.
В пятницу "Спартак" впервые стал обладателем Суперкубка России, обыграв московский "Локомотив".
"Были моменты, которые не смогли реализовать, но главное, что забили в дополнительное время и добились победы. Наверное, где-то повлиял фактор лучшей физической готовности, потому что мы больше владели инициативой и атаковали. Для Дениса Глушакова это, наверное, принципиальный соперник, потому что он раньше играл за "Локомотив". Что касается судейства, оно такое и должно быть, какое было сегодня, когда судьи давали играть, бороться, грубых ошибок не делали", - сказал Комбаров.
"Играли две сильнейшие команды прошлого сезона, поэтому для нас это была очень важная игра, хорошо, что победили. Сложнее всего было играть против Мануэла Фернандеша, он много сохранял мячи и обострял. Неудивительно, что стадион был полон болельщиков "Спартака", потому что наших фанатов всегда больше всех - даже на выездах играем как дома. Надо поблагодарить их за поддержку, мы сделали им такой подарок", - заявил футболист.