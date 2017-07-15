Клуб НХЛ "Тампа-Бэй" подписал пятилетний контракт с Палатом на $26,5 млн

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ТАСС, 15 июля. Нападающий Ондржей Палат подписал новый пятилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По условиям соглашения, 26-летний чех заработает $26,5 млн.
Палат был выбран "Тампой" на драфте 2011 года под общим 208-м номером. В прошедшем сезоне он записал на свой счет 52 (17 шайб + 35 передач) очка в 75 матчах регулярного чемпионата. В общей сложности он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 307 матчей, в которых набрал 218 (74 + 144) очков.