Клуб НХЛ "Тампа-Бэй" подписал пятилетний контракт с Палатом на $26,5 млн

ТАСС, 15 июля. Нападающий Ондржей Палат подписал новый пятилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По условиям соглашения, 26-летний чех заработает $26,5 млн.

Палат был выбран "Тампой" на драфте 2011 года под общим 208-м номером. В прошедшем сезоне он записал на свой счет 52 (17 шайб + 35 передач) очка в 75 матчах регулярного чемпионата. В общей сложности он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 307 матчей, в которых набрал 218 (74 + 144) очков.