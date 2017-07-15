Клуб НХЛ "Даллас" рассчитывает вернуть Ничушкина в сезоне-2018/19

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ТАСС, 15 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" хочет вернуть российского форварда Валерия Ничушкина в сезоне-2018/19. Об этом рассказал агент спортсмена Марк Гандлер, слова которого приводит Dallas Morning News.
Ничушкин был задрафтован "Далласом" под 10-м номером в 2013 году. За три сезона в НХЛ он провел 166 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 41 результативную передачу. В 2016 году нападающий перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, который выкупил права на игрока у московского "Динамо".
"У Валерия еще год контракта с ЦСКА. По соглашению между НХЛ и КХЛ, он не может вернуться раньше сезона-2018/19. Я знаю, что в "Далласе" следят за игрой Валерия в КХЛ и сборной России, там довольны его прогрессом и рассчитывают вернуть игрока через год. Сам Валерий также планирует вернуться в "Даллас" по истечении контракта с ЦСКА", - сказал Гандлер.
В прошедшем сезоне 22-летний Ничушкин провел за московский клуб 45 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 17 результативных передач.