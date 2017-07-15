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Сборные Гондураса и Канады сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт
15 июля, 7:20 UTC+3 ТАСС

Место в четвертьфинале обеспечили себе сборные Канады и Коста-Рики

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ТАСС, 15 июля. Сборная Гондураса сыграла вничью с командой Канады со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.

Ранее в субботу также в рамках группы А сборная Коста- Рики обыграла команду Французской Гвианы со счетом 3:0.

По итогам группового этапа в четвертьфинал из квартета А вышли команды Коста-Рики и Канады, занявшие первое и второе места соответственно. На выход из группы также претендует сборная Гондураса. Согласно регламенту, в 1/4 финала также выходят две лучшие команды из числа занявших третьи места в каждой из трех групп.

Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.

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