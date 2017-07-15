Сборные Гондураса и Канады сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

В парках развлечений Disney в США откроются посвященные "Звездным войнам" павильоныОбщество 15 июля, 7:02
Клуб НХЛ "Даллас" рассчитывает вернуть Ничушкина в сезоне-2018/19Спорт 15 июля, 6:36
Шеф Пентагона назвал суверенным правом Турции решение закупить у РФ систему С-400Международная панорама 15 июля, 6:31
Кадыров назвал ерундой утверждения о пытках геев в ЧечнеОбщество 15 июля, 4:37
Кадыров назвал провокацией закрытие властями Израиля мечети Аль-Акса в ИерусалимеОбщество 15 июля, 3:56
"Спартак" пишет историю: красно-белые победили "Локомотив" и впервые выиграли СуперкубокСпорт 15 июля, 3:43
WSJ: юрист из РФ предоставила сыну Трампа данные о Уильяме БраудереМеждународная панорама 15 июля, 3:32
Франция и США условились о партнерстве, невзирая на разногласияМеждународная панорама 15 июля, 2:59
Комбаров сказал, что в матче с "Динамо" будет испытывать особые эмоцииСпорт 15 июля, 2:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 июля. Сборная Гондураса сыграла вничью с командой Канады со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.
Ранее в субботу также в рамках группы А сборная Коста- Рики обыграла команду Французской Гвианы со счетом 3:0.
По итогам группового этапа в четвертьфинал из квартета А вышли команды Коста-Рики и Канады, занявшие первое и второе места соответственно. На выход из группы также претендует сборная Гондураса. Согласно регламенту, в 1/4 финала также выходят две лучшие команды из числа занявших третьи места в каждой из трех групп.
Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.