Сборные Гондураса и Канады сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

ТАСС, 15 июля. Сборная Гондураса сыграла вничью с командой Канады со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.

Ранее в субботу также в рамках группы А сборная Коста- Рики обыграла команду Французской Гвианы со счетом 3:0.

По итогам группового этапа в четвертьфинал из квартета А вышли команды Коста-Рики и Канады, занявшие первое и второе места соответственно. На выход из группы также претендует сборная Гондураса. Согласно регламенту, в 1/4 финала также выходят две лучшие команды из числа занявших третьи места в каждой из трех групп.

Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.