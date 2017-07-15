Российский боец Шлеменко 20 октября проведет бой с голландцем Мусаси в США

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко проведет поединок 20 октября против голландца Гегарда Мусаси в рамках шоу Bellator 185. Об этом сообщается на официальном сайте Bellator.

Бой состоится 20 октября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Поединок Шлеменко - Мусаси станет главным событием вечера.

С 2013 года Мусаси выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 10 июля стало известно, что он подписал контракт с Bellator. Всего на профессиональном ринге 31-летний боец провел 50 поединков по правилам ММА, одержав победы в 42 из них (35 - досрочно), потерпел шесть поражений, еще два боя завершились вничью.

В активе 33-летнего Шлеменко 56 побед (31 - нокаутом) и девять поражений в ММА.