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Ласицкене намерена прибыть в Лондон на ЧМ за два дня до старта

Спорт
15 июля, 9:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Лидер мирового сезона в прыжках в высоту планирует прибыть на ЧМ 8 августа

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) планирует прибыть в Лондон, где 4 августа стартует чемпионат мира по легкой атлетике, за два дня до своего старта - 8 августа. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

"Мы с тренером планируем приехать в Лондон, как обычно, за два дня до старта - 8 августа", - сказала Ласицкене.

10 августа на ЧМ пройдет квалификационный турнир в женских прыжках в высоту, а 12 августа состоится финал соревнований.

В минувшую пятницу действующая чемпионка мира 2015 года Ласицкене с результатом 2,01 метра одержала победу на Кубке России. Победа в Ерино стала для Ласицкене 12-й подряд. Спортсменка также победила на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лондоне и Лозанне, на турнире в польском Ополе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при и "Мемориале Знаменских".

16 июля Ласицкене примет участие в международном турнире в итальянской Падуе.

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