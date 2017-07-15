Миллс стал президентом клуба НБА "Нью-Йорк", Перри - генеральным менеджером

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ТАСС, 15 июля. Стив Миллс назначен на пост президента клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс". Об этом сообщает пресс-служба лиги со ссылкой на владельца команды Джеймса Долана.
В конце июня 13-кратный чемпион НБА Фил Джексон (две победы в качестве игрока, 11 - тренера) покинул пост президента "Нью-Йорка". С сентября 2013 года Миллс работал в структуре клуба на должности генерального менеджера.
Генеральным менеджером команды назначен Скотт Перри, который с апреля 2017 года работал в "Сакраменто" на посту вице-президента по баскетбольным операциям. С июня 2012 года и до начала своей работы в "Сакраменто" Перри был генеральным менеджером "Орландо".
В прошедшем сезоне "Нью-Йорк" занял 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона, одержав 31 победу в 82 матчах. Клуб четвертый сезон подряд не попадает в плей-офф.