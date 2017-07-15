Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Миллс стал президентом клуба НБА "Нью-Йорк", Перри - генеральным менеджером

Спорт
15 июля, 10:11 UTC+3 ТАСС

Миллс сменил на посту президента клуба 13-кратного чемпиона НБА Фила Джексона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 июля. Стив Миллс назначен на пост президента клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс". Об этом сообщает пресс-служба лиги со ссылкой на владельца команды Джеймса Долана.

В конце июня 13-кратный чемпион НБА Фил Джексон (две победы в качестве игрока, 11 - тренера) покинул пост президента "Нью-Йорка". С сентября 2013 года Миллс работал в структуре клуба на должности генерального менеджера.

Генеральным менеджером команды назначен Скотт Перри, который с апреля 2017 года работал в "Сакраменто" на посту вице-президента по баскетбольным операциям. С июня 2012 года и до начала своей работы в "Сакраменто" Перри был генеральным менеджером "Орландо".

В прошедшем сезоне "Нью-Йорк" занял 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона, одержав 31 победу в 82 матчах. Клуб четвертый сезон подряд не попадает в плей-офф.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Спартака"
18
"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
2
МИД ФРГ подтвердил гибель двух немецких граждан при нападении в Египте
3
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
4
Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов прибыл в Анкару
5
Шеф Пентагона назвал суверенным правом Турции решение закупить у РФ систему С-400
6
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
7
"Русские витязи" выступят в Белгороде на акции по набору контрактников в ВКС
Темы дня
Реклама