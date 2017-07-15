Бронзовый призер ОИ бегунья Поистогова вернется в спорт после окончания дисквалификации

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МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в беге на 800 метров Екатерина Поистогова намерена вернуться в спорт после окончания двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Матвей Телятников.
Срок отстранения 26-летней бегуньи истечет 23 августа 2017 года.
"Катя вернется в спорт, - рассказал тренер. - Сейчас она самостоятельно тренируется и поддерживает свою спортивную форму".
Поистогова была отстранена от участия в соревнованиях в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Юрист бегуньи Артем Пацев в апреле сообщил ТАСС, что доказательства вины спортсменки, содержавшиеся в докладе, были признаны Международным спортивным арбитражным судом (CAS) недостаточными для лишения спортсменки бронзы ОИ-2012. CAS также принял решение наложить на Поистогову двухлетнюю дисквалификацию.