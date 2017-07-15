Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Хасанова стала третьей в спортивной ходьбе на 5000 м на юношеском ЧМ

Спорт
15 июля, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Победу одержала Гленда Морехон из Эквадора

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова завоевала бронзу в спортивной ходьбе на 5000 метров на юношеском чемпионате мира, который проходит в Найроби (Кения). Спортсменка показала результат 22 минуты 35,72 секунды.

Победительницей стала Гленда Морехон из Эквадора (22.32,30), второй финишировала Мерием Бекмез из Турции (22.32,79). Еще одна россиянка Екатерина Горшенина стала пятой (23.05,77).

В турнире принимают участие еще два российских легкоатлета, ранее в субботу в спортивной ходьбе на 10000 метров Салават Илькаев занял второе место, Сергей Кожевников - четвертое. По решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций россияне выступают на турнире в статусе нейтральных спортсменов.

Из соображений безопасности отказались участвовать в юношеском чемпионате мира в Найроби команды США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии и Южной Кореи.

Чемпионат мира завершится 16 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Спартака"
18
"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рейсы Georgian airways в Москву ограничены в ответ на запрет полетов "Уральских авиалиний"
2
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
3
Telegraph: в Шотландии выставлен на продажу остров за £4,25 млн
4
В Подмосковье пациентка избила фельдшера скорой помощи
5
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
6
Путин: власти РФ не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены
7
На Украине завели уголовное дело по факту ранения в Донбассе депутата Рады
Темы дня
Реклама