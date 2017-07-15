Россиянка Хасанова стала третьей в спортивной ходьбе на 5000 м на юношеском ЧМ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова завоевала бронзу в спортивной ходьбе на 5000 метров на юношеском чемпионате мира, который проходит в Найроби (Кения). Спортсменка показала результат 22 минуты 35,72 секунды.

Победительницей стала Гленда Морехон из Эквадора (22.32,30), второй финишировала Мерием Бекмез из Турции (22.32,79). Еще одна россиянка Екатерина Горшенина стала пятой (23.05,77).

В турнире принимают участие еще два российских легкоатлета, ранее в субботу в спортивной ходьбе на 10000 метров Салават Илькаев занял второе место, Сергей Кожевников - четвертое. По решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций россияне выступают на турнире в статусе нейтральных спортсменов.

Из соображений безопасности отказались участвовать в юношеском чемпионате мира в Найроби команды США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии и Южной Кореи.

Чемпионат мира завершится 16 июля.