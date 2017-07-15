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Мейтин: правоохранительные органы профессионально отработали на матче за Суперкубок России

Спорт
15 июля, 12:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Директор по безопасности РФПЛ подчеркнул, что для игры такого уровня инцидентов было немного

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МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Инцидентов с нарушением безопасности на матче за Суперкубок России по футболу, прошедшем в Москве, было немного, сотрудники сил правопорядка действовали профессионально. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

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В пятницу вечером в матче за Суперкубок России московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" в дополнительное время со счетом 2:1. Перед началом игры на входе на территорию стадиона в Черкизове произошла стычка, в которой участвовало около 10 человек, а во время самой встречи болельщики обеих команд использовали пиротехнические изделия.

"Перед матчем была небольшая стычка на входе, но в жизни бывает все. Ее моментально локализовали, все было сделано профессионально. Правильные действия полиции быстро разрешили проблему", - сказал Мейтин.

"Во время матча было небольшое количество файеров. Но мы этого ожидали, потому что не могли за короткий срок до начала встречи провести тщательный досмотр. Что смогли сделать - сделали, но для такой игры инцидентов было немного", - отметил директор по безопасности РФПЛ.

В субботу начинаются первые матчи чемпионата России сезона-2017/18. В этот день между собой сыграют "Урал" и "Ростов", "Тосно" и "Уфа", а также "Анжи" и ЦСКА.

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