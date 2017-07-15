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Абросимов занял четвертое место в плавании на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта

Спорт
15 июля, 12:14 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 15, июля. /ТАСС

Победу одержал француз Марк-Антуан Оливье

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Кирилл Абросимов

Кирилл Абросимов

© EPA/MICHAEL KAPPELER

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Абросимов стал четвертым в плавании на открытой воде на дистанции пять километров на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Победу одержал француз Марк-Антуан Оливье, показавший время 54 минуты 31,40 секунды. Второе место занял итальянец Марио Сандзулло (+0,70 секунды). Третьим стал британец Тимоти Шаттлуорт (+10,70). Абросимов уступил лидеру 14,50 секунды.

Другой российский пловец Кирилл Беляев финишировал 32-м с отставанием 58,50 секунды.

Француз стал первым победителем чемпионата мира по водным видам спорта 2017 года.

Турнир стартовал 14 июля и завершится 30 июля.

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