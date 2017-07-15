Мещеряков: на ключевые игры футбольного сезона можно начать приглашать иностранных судей

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Такие важные футбольные матчи, как игра за Суперкубок России, возможно, должны обслуживать иностранные арбитры. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

В пятницу в матче за Суперкубок России московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин высказал претензии в адрес главного арбитра встречи Владислава Безбородова, отметив, что судья испортил встречу.

"Мое личное мнение, что у нас мастерство игроков, к сожалению, превышает качество судей. Может быть, на такие ключевые игры надо уже приглашать иностранцев, как это делается в других видах спорта", - сказал Мещеряков.

"Согласен с Семиным, что были отдельные моменты, решения судей в которых были, мягко говоря, непонятны даже специалистам, - продолжил собеседник ТАСС. - Эти эпизоды должны разбираться на самом верху в судейском корпусе. Отдельным игрокам надо было показывать вторую желтую карточку, и все это видели".

Следующий матч "Локомотива" состоится во вторник, 18 июля. В рамках первого тура чемпионата России железнодорожники на своем поле сыграют против тульского "Арсенала".