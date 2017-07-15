Мещеряков: на ключевые игры футбольного сезона можно начать приглашать иностранных судей

За нарушение правил поведения на Суперкубке России составлены протоколы на 13 болельщиковСпорт 15 июля, 13:47
Тренер: синхронисты Мальцев и Каланча будут бороться на ЧМ только за золотоСпорт 15 июля, 13:46
Бутенко отметил профессиональную работу арбитра Безбородова на матче Суперкубка РоссииСпорт 15 июля, 13:20
Чемпион Единой лиги ВТБ с сезона-2017/18 будет определяться в формате "Финала четырех"Спорт 15 июля, 13:14
Эксперт: футболист "Спартака" Адриано заслуживал красной карточки в матче за СуперкубокСпорт 15 июля, 13:12
Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплинаСпорт 15 июля, 13:08
Мещеряков: фанатам надо менять поведение, чтобы в российском футболе росла посещаемостьСпорт 15 июля, 13:06
Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото на ЧМ-2017 в БудапештеСпорт 15 июля, 13:02
Борзаковский: ходоки РФ на юношеском ЧМ доказали, что отечественная легкая атлетика живаСпорт 15 июля, 12:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Такие важные футбольные матчи, как игра за Суперкубок России, возможно, должны обслуживать иностранные арбитры. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.
В пятницу в матче за Суперкубок России московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин высказал претензии в адрес главного арбитра встречи Владислава Безбородова, отметив, что судья испортил встречу.
"Мое личное мнение, что у нас мастерство игроков, к сожалению, превышает качество судей. Может быть, на такие ключевые игры надо уже приглашать иностранцев, как это делается в других видах спорта", - сказал Мещеряков.
"Согласен с Семиным, что были отдельные моменты, решения судей в которых были, мягко говоря, непонятны даже специалистам, - продолжил собеседник ТАСС. - Эти эпизоды должны разбираться на самом верху в судейском корпусе. Отдельным игрокам надо было показывать вторую желтую карточку, и все это видели".
Следующий матч "Локомотива" состоится во вторник, 18 июля. В рамках первого тура чемпионата России железнодорожники на своем поле сыграют против тульского "Арсенала".