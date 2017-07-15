Геркус: судейские ошибки в футбольных матчах уровня Суперкубка случаются, их надо принять

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Арбитры могут ошибаться даже в матчах уровня Суперкубка России по футболу, это является частью игры. Такое мнение ТАСС высказал президент "Локомотива" Илья Геркус.

В пятницу в матче за Суперкубок России московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин высказал претензии в адрес главного арбитра встречи Владислава Безбородова, отметив, что судья испортил матч.

"В матчах такого уровня ошибки, к сожалению, случаются, но это часть игры и их нужно принимать", - сказал Геркус.

Следующий матч "Локомотив" проведет во вторник, 18 июля. В рамках первого тура чемпионата России железнодорожники на своем поле сыграют против тульского "Арсенала".