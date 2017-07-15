Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Геркус: судейские ошибки в футбольных матчах уровня Суперкубка случаются, их надо принять

Спорт
15 июля, 12:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин высказал претензии в адрес главного арбитра встречи Владислава Безбородова, отметив, что судья испортил матч

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Геркус

Илья Геркус

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Арбитры могут ошибаться даже в матчах уровня Суперкубка России по футболу, это является частью игры. Такое мнение ТАСС высказал президент "Локомотива" Илья Геркус.

Смотрите также
Анатолий Мещеряков

Мещеряков: на ключевые игры футбольного сезона можно начать приглашать иностранных судей

В пятницу в матче за Суперкубок России московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин высказал претензии в адрес главного арбитра встречи Владислава Безбородова, отметив, что судья испортил матч.

"В матчах такого уровня ошибки, к сожалению, случаются, но это часть игры и их нужно принимать", - сказал Геркус.

Следующий матч "Локомотив" проведет во вторник, 18 июля. В рамках первого тура чемпионата России железнодорожники на своем поле сыграют против тульского "Арсенала".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Спартака"
18
"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
2
Рейсы Georgian airways в Москву ограничены в ответ на запрет полетов "Уральских авиалиний"
3
МИД ФРГ подтвердил гибель двух немецких граждан при нападении в Египте
4
Telegraph: в Шотландии выставлен на продажу остров за £4,25 млн
5
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
6
Times: хакеры из РФ атаковали ирландские энергосети
7
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
Темы дня
Реклама