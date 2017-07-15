Борзаковский: ходоки РФ на юношеском ЧМ доказали, что отечественная легкая атлетика жива

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по спортивной ходьбе выступлением на юношеском чемпионате мира доказала, что отечественная легкая атлетика жива. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер взрослой национальной команды Юрий Борзаковский.

На проходящем в кенийском Найроби мировом первенстве россиянка Эльвира Хасанова завоевала бронзу на дистанции 5000 метров, ее соотечественница Екатерина Горшенина заняла пятое место. Салават Илькаев стал обладателем серебряной медали на дистанции 10000 метров.

"Наши спортсмены на этом турнире выступили более чем достойно. Они доказали, что российская легкая атлетика жива и продолжает быть конкурентоспособной на мировом уровне, причем доказали именно на чемпионате мира. Ходьба как была в России на высочайшем уровне, так и осталась вопреки всем козням, которые нам предъявляют. У наших участников чемпионата мира впереди большое будущее, их ждет еще много стартов", - сказал Борзаковский.

"Я надеюсь, что нас как можно быстрее восстановят и ребята будут иметь постоянную международную практику. Они прекрасно выступили на своем первом крупном международном старте в карьере, и если они будут также добросовестно трудиться на тренировках, то их ждет еще не одна победа. Нельзя исключать того, что кому-то из них придется защищать честь страны уже на Олимпиаде-2020 в Токио", - добавил он.

Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.