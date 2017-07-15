Мещеряков: фанатам надо менять поведение, чтобы в российском футболе росла посещаемость

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщикам нужно менять свое поведение на трибунах, чтобы посещаемость футбольных матчей в России была более высокой. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

В пятницу в матче за Суперкубок России московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. По ходу встречи болельщики обеих команд использовали пиротехнику. По словам президента Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергея Прядкина, клубы будут оштрафованы за такое поведение фанатов, хотя он сам ожидал худшего.

"Я буду солидарен с руководителем РФПЛ, что могло быть более тяжелое взаимодействие с болельщиками, но еще есть, над чем работать. Думаю, все должны понимать, что если мы заинтересованы в том, чтобы наш футбол превращался в то, чем он является в Германии, Англии и Испании - с большим количеством зрителей и культурой боления, - то нам надо менять свое поведение", - сказал Мещеряков.

"В целом мы очень рады, что в РФПЛ выбрали наш стадион (матч за Суперкубок прошел на домашнем стадионе железнодорожников в Черкизове - прим. ТАСС). Думаю, что никто из футболистов об этом не пожалел с точки зрения качества поля и инфраструктуры. Кроме того, целый ряд специалистов подходил ко мне перед игрой и положительно говорил о состоянии газона, и он был, есть и остается одним из лучших в чемпионате России. Невзирая на погодные условия, которые были вчера - а из-за ливней районы города плыли - поле осталось в идеальном состоянии", - отметил собеседник ТАСС.

Следующий матч "Локомотив" сыграет 18 июля. В рамках первого тура чемпионата России железнодорожники на своем поле проведут встречу против тульского "Арсенала".