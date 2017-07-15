Бутенко отметил профессиональную работу арбитра Безбородова на матче Суперкубка России

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный судья матча за Суперкубок России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" Владислав Безбородов отработал игру очень ровно и профессионально. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко.

Матч состоялся в пятницу и завершился победой "Спартака" со счетом 2:1 в дополнительное время. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин высказал претензии в адрес Безбородова, отметив, что судья испортил встречу, не удалив Луиса Адриано.

"Хочу отметить ровное, профессиональное, добротное судейство Безбородова, который провел матч абсолютно одинаково по отношению к двум командам. На мой взгляд, он способствовал раскрытию потенциала соперников и сохранил не только интригу, но и красоту матча. Судья показал высокий уровень понимания футбола, той ответственности, которая на него ложилась, статуса "лучший арбитр". Безбородов сохранил динамику игры и хороший уровень единоборств", - отметил Бутенко.

"Эмоциональный фон этого тренера [Семина] всем известен, и его поведение в нескольких эпизодах, связанных с борьбой за мяч, честно говоря, удивляло, - продолжил он. - Понятно, что Юрия Павловича возмутило решение арбитра в эпизоде стычки Луиса Адриано и [Дмитрия] Тарасова. Считаю, что Безбородов абсолютно адекватно отнесся к этому эпизоду - если брать за основу поведение обоих футболистов, то они были близки друг к другу, потому что Тарасов очень жестко в подкате забрал у Адриано мяч, который на эмоциях был вынужден так же жестко вступать в борьбу, и он задел игрока "Локомотива" рукой, которая шла в сторону лица, но это можно увидеть только на телевизионной картинке с определенного ракурса, а внимание судьи было сконцентрировано на борьбе в целом. Я не считаю, что действия Адриано можно на сто процентов расценивать как нарушение на желтую карточку (у бразильца на тот момент уже была одна желтая карточка - прим. ТАСС)".

По мнению Бутенко, в российском футбольном сообществе зачастую необоснованно начинается истерия по поводу работы отечественных арбитров. "В действиях игроков есть ошибки, это естественно, на этом основан футбол, но если арбитр ошибется хотя бы один раз, то начинается истерия. По-моему, только на нашей футбольной территории царит такое отношение к судьям, когда официальные лица позволяют себе нелицеприятные высказывания, в других странах такого никто себе не позволяет. Сколько было скандалов в Лиге чемпионов в последнем сезоне, но не было никакой истерики, и УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] не позволяет клеймить арбитров, а мы, когда идет определенная заинтересованность, стараемся искать стрелочника, это наша национальная особенность - найти виновного, и это идет в оправдание проигрыша", - заявил собеседник агентства.