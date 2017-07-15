Тренер: синхронисты Мальцев и Каланча будут бороться на ЧМ только за золото

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский смешанный дуэт синхронистов Александр Мальцев и Михаела Каланча будут бороться на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште за золотые медали. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменов Гана Максимова.

Мальцев на этом турнире выступает уже в ранге чемпиона мира в произвольной программе - в 2015 году в Казани он стал сильнейшим в дуэте с Дариной Валитовой. Более года Мальцев выступает с новой партнершей.

"С одной стороны, Саша выступает здесь в ранге победителя прошлого чемпионата мира, с другой - партнерша новая. Но бороться мы будем, безусловно, за первое место и очень надеемся, что у нас это получится, - подчеркнула Максимова. - Нельзя не учитывать, что соперники выросли, особенно итальянский дуэт, их прогресс очень заметен. Американцы далеко небезупречны в технической программе, но в "длинном" дуэте по-прежнему сильны".

Как рассказала Максимова, спортсмены с февраля нынешнего года тренировались по 10-11 часов. "Мы очень надеемся, что потраченные время и силы все-таки принесут свой результат - ребята второй год выступают вместе, и это, надо сказать, не самый легкий вариант дуэта в моей тренерской карьере - не тот случай, когда разбуди в пять утра, и они покажут четкий синхронный прогон, - отметила она. - Многое зависит от состояния, от настроя. Чтобы прийти к стабильности, работаем вплоть до восьми часов на воде, а в целом с февраля тренируемся от 10 до 11 часов в день".

Плисецкая, стиляги и немного Матса Эка

На чемпионате мира 2015 года именно программы российского дуэта Мальцев/Валитова вызвали наиболее живые диспуты. Если в произвольной программе россияне представляли визитную карточку России - "Лебединое озеро" Чайковского, то техническая была посвящена теме Великой отечественной войны. Кто-то оказался в восторге от идеи, кто-то высказывал кардинально противоположную точку зрения. Теперь от россиян ждут снова интересных и новаторских программ.

"Недавно мне написали - "ждем на чемпионате мира произведения искусства", на что я ответила: "мы не можем себе этого позволить". В этом я убедилась еще в 2015 году после истории с нашей технической программой, когда у нас в финале фактически отобрали золотую медаль, несмотря на очень хорошее выступление, - рассказала Максимова. - Многие специалисты говорили, что наша техническая программа - очень новаторская, искренняя и высокохудожественная постановка, ко всему же хореография была очень сложная и ритмически, и координационно. Но были и те, кто постановку не принял, и несмотря на то, что после квалификации мы опережали соперников на два балла, то есть спонтанная судейская реакция была на нее очень положительная, в финале мы оказались позади американцев".

После чемпионата многие объясняли произошедшее неоднозначностью тематики. "В этом году я не хочу повторения ситуации, поэтому выбрала, можно сказать, более нейтральные темы и более легкую для счета музыку. В технической программе это "Кармен" Бизе-Щедрина", - рассказала Максимова.

Тренер отметила, что хореография технической программы поставлена без "привязки" к Испании. "Не ждите от нас испанской хореографии, считаю, что по-настоящему это могут делать только испанцы, - отметила она. Нашим вдохновением был в большей степени мой любимый шведский хореограф Матс Эк и, безусловно, наша великая Майя Плисецкая с ее незабываемой и неординарной Кармен. Хотя мы все-таки взяли просто тему разрушающей страсти, как чувства, которое способно ранить и даже убивать, а не конкретно историю Кармен".

Для произвольной программы команда Максимовой взяла музыку Бенни Гудмана "Пой, пой, пой". "Это просто музыка и просто танец, поставленный на очень мною любимую и всегда меня вдохновляющую музыку. Мы выбрали образ стиляг, вдохновившись замечательным фильмом Тодоровского, и костюмы будут также в этой стилистике. Это - наше посвящение неординарным людям, тем, кто не боится выделиться из толпы, кто не боится быть самим собой и идти своим уникальным путем, наш танец - в их честь!" - подчеркнула Максимова.

Спортсмены начнут свое выступление с технической программой 15 июля, финал пройдет 17 июля. Произвольную программу смешанные дуэты представят 21 и 22 июля.