За нарушение правил поведения на Суперкубке России составлены протоколы на 13 болельщиков

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МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сотрудники правоохранительных органов составили 13 протоколов об административных правонарушениях на участников массовой драки, а также на проносивших и использовавших пиротехнику на матче за Суперкубок России, прошедшем в пятницу в Москве. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.
В матче за Суперкубок России московский "Спартак" на стадионе в Черкизове обыграл столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. Перед началом игры на входе на территорию стадиона произошла стычка, в которой участвовало около 10 человек. Затем во время самой встречи болельщики обеих команд использовали пиротехнические изделия.
"Участники драки задержаны и доставлены в полицию. По имеющейся информации, составлено 13 протоколов за нарушение правил поведения, куда входят и нарушения, связанные с проносом и использованием пиротехнических средств", - сказал Мейтин.
В субботу начинаются первые матчи чемпионата России сезона-2017/18. В этот день между собой сыграют "Урал" и "Ростов", "Тосно" и "Уфа", а также "Анжи" и ЦСКА.