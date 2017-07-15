"Финал четырех" Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 пройдет 8-10 июня

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Финал четырех" баскетбольной Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 пройдет с 8 по 10 июня. Об этом журналистам сообщил почетный президент турнира Сергей Иванов.

В субботу на совете лиги в Москве было принято решение вновь начать определять чемпиона турнира в формате "Финала четырех".

"Финал четырех" пройдет с 8 по 10 июня, за неделю до старта чемпионата мира по футболу, - сказал Иванов. - По поводу перехода на этот формат на совете разгорелись бурные дискуссии. В итоге из 20 человек 13 проголосовали за, и 4 - против. Руководство лиги воздержалось".

"Финал четырех" проводился в Единой лиге ВТБ до сезона-2011/12. Потом после регулярного чемпионата игрался плей-офф (серии до трех побед). Чемпионом неизменно становился ЦСКА, за исключением сезона-2010/11, когда лучшей командой стали "Химки".