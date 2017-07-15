Призовой фонд Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 составит 137 млн рублей

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МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Общий призовой фонд Единой лиги ВТБ по баскетболу в предстоящем сезоне увеличится на 6 млн рублей и составит 137 млн рублей. Об этом журналистам заявила генеральный директор турнира Илона Корстин.
В субботу в Москве состоялось заседание совета Единой лиги ВТБ.
"Премиальный фонд Единой лиги увеличится на 6 млн рублей, эти деньги пойдут на премирование клубов, которые лучше работают с болельщиками, - сказала Корстин. - Общий фонд составил 137 млн рублей".
В Единой лиге ВТБ участвуют 13 клубов, включая команды из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.