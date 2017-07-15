Петербург является основным кандидатом на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2018 года

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Второй в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу, скорее всего, пройдет 17 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам заявила генеральный директор турнира Илона Корстин.

"Кандидат номер один - Санкт-Петербург, арена "Юбилейный". 17 февраля и эта дата уже в календаре. Готовьтесь", - сказала она.

Также Корстин заявила, что лига не планирует расширяться до 16 клубов. В настоящее время в Единой лиге ВТБ играют 13 команд из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.

Первый в истории Единой лиги Матч звезд прошел в Сочи 11 февраля.