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Петербург является основным кандидатом на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2018 года

Спорт
15 июля, 14:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Также гендиректор турнира Илона Корстин заявила, что лига не планирует расширяться до 16 клубов

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Илона Корстин

Илона Корстин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Второй в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу, скорее всего, пройдет 17 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам заявила генеральный директор турнира Илона Корстин.

"Кандидат номер один - Санкт-Петербург, арена "Юбилейный". 17 февраля и эта дата уже в календаре. Готовьтесь", - сказала она.

Также Корстин заявила, что лига не планирует расширяться до 16 клубов. В настоящее время в Единой лиге ВТБ играют 13 команд из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.

Первый в истории Единой лиги Матч звезд прошел в Сочи 11 февраля.

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