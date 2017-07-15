РФБ поддержала переход Единой лиги ВТБ на формат "Финала четырех"

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МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) голосовала за переход Единой лиги ВТБ на формат "Финала четырех". Об этом ТАСС сообщил президент организации Андрей Кириленко.
В субботу на совете Единой лиги ВТБ в Москве было принято решение вновь начать определять чемпиона турнира в формате "Финала четырех". Как сообщил почетный президент турнира Сергей Иванов, 13 человек проголосовали за изменение формата, 4 - против. Руководство лиги воздержалось.
"Лично я голосовал за, - сказал Кириленко. - Тем не менее во мне разрывались спортивная составляющая, как у игрока, и зрелищная. Но как показывают последние годы проведения "Финала четырех", - это ярко. Во всяком случае попробовать точно стоит. Тем более, отталкиваясь от того, как в прошлом году был проведен Матч звезд в Сочи".
"Финал четырех" Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 пройдет 8-10 июня.