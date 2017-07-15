Тренер: легкоатлет Федоров получил травму и практически лишился шансов отобраться на ЧМ

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгун тройным Алексей Федоров, получивший в минувшее воскресенье от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на зарубежных стартах, получил травму на разминке Кубка России и практически лишился шансов отобраться на чемпионат мира в Лондон. Об этом сообщил журналистам старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

Федоров до настоящего времени не сумел выполнить квалификационный норматив ЧМ-2017 (16,80 метра). Срок выполнения нормативов истекает 23 июля.

"Федоров не выступил сегодня на Кубке России по причине того, что на разминке повредил спину. В понедельник он поедет в ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство]. Лечение, по моим предположениям, займет две недели. Поэтому он вряд ли сумеет выполнить в оставшееся время норматив".

Норматив ЧМ-2017 в тройном прыжке выполнили только Артем Примак и Люкман Адамс, но никто из них пока не получил разрешения от IAAF. Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.