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Тренер: легкоатлет Федоров получил травму и практически лишился шансов отобраться на ЧМ

Спорт
15 июля, 15:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсмен, выступающий в тройном прыжке, до настоящего времени не сумел выполнить квалификационный норматив ЧМ-2017

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Алексей Федоров

Алексей Федоров

© ТАСС/Валерий Шарифулин

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгун тройным Алексей Федоров, получивший в минувшее воскресенье от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на зарубежных стартах, получил травму на разминке Кубка России и практически лишился шансов отобраться на чемпионат мира в Лондон. Об этом сообщил журналистам старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

Федоров до настоящего времени не сумел выполнить квалификационный норматив ЧМ-2017 (16,80 метра). Срок выполнения нормативов истекает 23 июля.

"Федоров не выступил сегодня на Кубке России по причине того, что на разминке повредил спину. В понедельник он поедет в ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство]. Лечение, по моим предположениям, займет две недели. Поэтому он вряд ли сумеет выполнить в оставшееся время норматив".

Норматив ЧМ-2017 в тройном прыжке выполнили только Артем Примак и Люкман Адамс, но никто из них пока не получил разрешения от IAAF. Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.

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