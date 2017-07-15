Турнир в Бельгии станет для барьериста Чалого последним шансом отобраться на ЧМ в Лондон

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МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Легкоатлет Тимофей Чалый, не сумевший выполнить квалификационный норматив чемпионата мира в беге на 400 метров с барьерами в субботу на Кубке России, верит, что сумеет отобраться на главный старт сезона на турнире в Бельгии, который состоится 22 июля. Об этом Чалый сообщил журналистам.
Чалый, получивший в минувшее воскресенье от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на зарубежных стартах, на Кубке России пробежал 400 метров с барьерами за 49,54 секунды, что уступает требуемому нормативу (49,35).
"Конечно, обидно, что не удалось сегодня выполнить отборочный норматив на чемпионат мира, - признался Чалый. - Последний шанс сделать это представится мне 22 июля на турнире в Бельгии. Я чувствую в себе силы бежать быстрее, но для этого нужно немного поправить технику, отрезки между барьерами мне иногда не удаются в нужно количество шагов".
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.