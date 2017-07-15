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Турнир в Бельгии станет для барьериста Чалого последним шансом отобраться на ЧМ в Лондон

Спорт
15 июля, 15:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсмен, получивший от IAAF разрешение выступать на зарубежных стартах, на Кубке России пробежал 400 метров с барьерами за 49,54 секунды, что уступает требуемому нормативу

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Тимофей Чалый

Тимофей Чалый

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Легкоатлет Тимофей Чалый, не сумевший выполнить квалификационный норматив чемпионата мира в беге на 400 метров с барьерами в субботу на Кубке России, верит, что сумеет отобраться на главный старт сезона на турнире в Бельгии, который состоится 22 июля. Об этом Чалый сообщил журналистам.

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Тимофей Чалый

Легкоатлет Чалый не смог выполнить норматив ЧМ в беге на 400 м с барьерами

Чалый, получивший в минувшее воскресенье от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на зарубежных стартах, на Кубке России пробежал 400 метров с барьерами за 49,54 секунды, что уступает требуемому нормативу (49,35).

"Конечно, обидно, что не удалось сегодня выполнить отборочный норматив на чемпионат мира, - признался Чалый. - Последний шанс сделать это представится мне 22 июля на турнире в Бельгии. Я чувствую в себе силы бежать быстрее, но для этого нужно немного поправить технику, отрезки между барьерами мне иногда не удаются в нужно количество шагов".

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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