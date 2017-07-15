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Кущенко: формат "Финала четырех" будет в Единой лиге ВТБ в течение нескольких сезонов

Спорт
15 июля, 15:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В субботу на совете Лиги было принято решение определять чемпиона не в серии плей-офф, а в "Финале четырех"

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Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов и президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко (слева направо)

Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов и президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко (слева направо)

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ будет проводить "Финалы четырех" несколько ближайших сезонов. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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В субботу на совете Лиги было принято решение определять чемпиона не в серии плей-офф, а в "Финале четырех".

"Мы до последнего не знали, выносить ли этот вопрос на совет, и были удивлены дискуссией, которая развернулась. Высказались все 20 представителей, которые в итоге открыто проголосовали за "Финал четырех", - сказал Кущенко. - Как сказал почетный президент Сергей Борисович Иванов, клубы проголосовали не просто за "Финал четырех", а за реформы лиги. И это решение, безусловно, не на один, а на несколько сезонов вперед".

По словам Кущенко "Финал четырех" Единой лиги ВТБ по уровню будет соответствовать аналогичному мероприятию Евролиги.

"Финал четырех" Единой лиги ВТБ 2018 года пройдет с 8 по 10 июня. Город будет определен позднее.

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