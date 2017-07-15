Кущенко: формат "Финала четырех" будет в Единой лиге ВТБ в течение нескольких сезонов

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ будет проводить "Финалы четырех" несколько ближайших сезонов. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В субботу на совете Лиги было принято решение определять чемпиона не в серии плей-офф, а в "Финале четырех".

"Мы до последнего не знали, выносить ли этот вопрос на совет, и были удивлены дискуссией, которая развернулась. Высказались все 20 представителей, которые в итоге открыто проголосовали за "Финал четырех", - сказал Кущенко. - Как сказал почетный президент Сергей Борисович Иванов, клубы проголосовали не просто за "Финал четырех", а за реформы лиги. И это решение, безусловно, не на один, а на несколько сезонов вперед".

По словам Кущенко "Финал четырех" Единой лиги ВТБ по уровню будет соответствовать аналогичному мероприятию Евролиги.

"Финал четырех" Единой лиги ВТБ 2018 года пройдет с 8 по 10 июня. Город будет определен позднее.