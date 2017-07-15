Экипаж Сотникова испытал проблемы с двигателем в конце восьмого этапа "Шелкового пути"

ТАСС, 15 июля. Экипаж российского гонщика команды "КамАЗ" Дмитрия Сотникова испытал проблемы с двигателем в концовке восьмого этапа ралли-рейда "Шелковый путь". Его слова приводит пресс-служба соревнований.

Сотников выиграл восьмой этап, прошедший по территории Китая от Карамая до Урумчи, и укрепил лидерство в зачете грузовиков. Вторым к финишу пришел партнер Сотникова по команде и соотечественник Айрат Мардеев, третьим - чех Мартин Коломы из команды "Татра".

"Сегодня было не так уж жарко, если бы было жарче, все могло бы быть намного хуже, - сказал Сотников. - Старались достаточно ровненько проехать, но в конце немного потеряли, был небольшой сбой с двигателем, поэтому пришлось остановиться, перезапуститься, концовка немного смазанная получилась. Старались работать четко, сделать упор на навигацию, аккуратность и техничность прохождения, вроде бы получилось. Концовка была непростая, вроде бы жесткая, но очень извилистая".

Девятый этап протяженностью 813,89 км (спецучасток - 421,00 км) пройдет по маршруту от Урумчи до Хами 17 июля.