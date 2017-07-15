Жуков: Россия заинтересована в скорейшем назначении гендиректора РУСАДА

КАЗАНЬ, 15 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россия заинтересована в том, чтобы генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был избран как можно скорее. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

"Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало нам право планирования и тестирования, это очень важно, мы можем увеличить [масштаб] тестирования, - отметил Жуков. - Восстановление РУСАДА - одна из главных позиций и для паралимпийцев, и для легкоатлетов, поэтому скорейшее назначение постоянного руководителя организации просто необходимо".

На пост гендиректора РУСАДА претендуют около 700 кандидатов. "Работает комиссия иностранцев, которые ведут собеседования и отбор, - подчеркнул глава ОКР. - Но мы не вмешиваемся в эту работу. Там 700 кандидатов, есть из кого выбирать".

Жуков отметил, что претенденту на этот пост необходимо обладать специальными знаниями. "Честно говоря, удивлен, что так много людей захотело возглавить РУСАДА, не мог себе представить [подобного]. Это очень непростая организация, для работы в которой, помимо общих знаний, организаторских способностей, необходимы специальные знания", - отметил собеседник ТАСС.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства. Также было отмечено, что в сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка. В ноябре состоится заседание совета учредителей WADA, где будет рассматриваться вопрос о полном восстановлении РУСАДА в правах.