Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

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ТАСС, 15 июля. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в квалификации Гран-при Великобритании.
Британец проехал лучший круг за 1 минуту 26,600 секунды. Второй результат показал финский пилот "Феррари" Кими Райкконен (1.27,147). Третьим стал его партнер по команде немец Себастьян Феттель (1.27,356).
Хэмилтон одержал 67-ю победу в квалификациях в карьере. Рекорд по этому показателю принадлежит семикратному чемпиону мира немцу Михаэлю Шумахеру (68).
Хэмилтон третий год подряд выигрывает квалификацию Гран- при Великобритании и пятый раз в карьере. Британец четыре раза выигрывал гонку на трассе в Сильверстоуне, в том числе три предыдущие.
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят показал 12-й результат (1.30,355). Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 14-м (1.31,368).
Гонка Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье.