Газзаев: пять клубов будут бороться в новом сезоне РФПЛ за попадание в еврокубки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московские "Спартак", ЦСКА, санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар" и казанский "Рубин" в чемпионате России по футболу сезона-2017/18 будут вести борьбу за места в еврокубках. Такое мнение журналистам высказал известный отечественный тренер Валерий Газзаев.

Национальное первенство стартовало в субботу.

"Фаворитами являются те же клубы, которые были, - "Зенит", который усиленно тренируется, "Спартак" постарается подтвердить свое чемпионство, ЦСКА, являющийся клубом с большими традициями и настоящим чемпионским характером. Я надеюсь, что и "Краснодар", который, к сожалению, в последнее время только топчется на месте, займет стабильную позицию. Надо рассматривать и "Рубин", в котором поменялся главный тренер, вот это основные команды, которые будут бороться за места в Лиге чемпионов и Лиге Европы", - сказал Газзаев.

В Лиге чемпионов сезона-2017/18 Россию представят "Спартак" и ЦСКА. "Надеемся, что ЦСКА пройдет в групповой этап, а потом они выйдут из групп, потому что это показатель уровня футбола в нашей стране, как и игра сборной на чемпионатах Европы и мира. Это лакмусовая бумага, на которой все видно. Амбиций у наших клубов хватает, тем более впереди домашний чемпионат мира", - отметил Газзаев.

"Спартак" начнет выступление в Лиге чемпионов с группового этапа. ЦСКА в третьем квалификационном раунде турнира сыграет с афинским АЕКом.