Жуков: "Спартак" имел преимущество на протяжении всего матча с "Локомотивом"

КАЗАНЬ, 15 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Футболисты московского "Спартака" имели преимущество на протяжении всего матча против "Локомотива" за Суперкубок России. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик "Спартака" Александр Жуков.

Красно-белые в матче за Суперкубок России обыграли московский "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время, при этом основное завершилось вничью - 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив". "Спартак" выиграл Суперкубок впервые в истории.

"В целом матч понравился, - сказал Жуков. - Для начала сезона обе команды находятся в хорошей форме. "Спартак", конечно, имел преимущество на протяжении всего матча".

Голами в составе "Спартака" отметились бразилец Луис Адриано и игрок сборной Нидерландов Квинси Промес.

"Не задевает, что забивают легионеры? Хотелось бы, чтобы наши больше забивали, - сказал президент ОКР. - Но в сборной [России] "Спартак" неплохо представлен, в нападении "Спартака" играют легионеры, что тут поделаешь? Может, [Артема] Дзюбу вернуть?".