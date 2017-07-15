Прыгун Меньков в понедельник начнет оформлять документы для поездки на ЧМ

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Лидер европейского сезона в прыжках в длину Александр Меньков, получивший в минувшее воскресенье от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на зарубежных стартах, 17 июля начнет оформлять документы для поездки на чемпионат мира в Лондон. Об этом он сообщил журналистам.
"В пятницу я получил приглашение от IAAF для оформления визы, с понедельника начну оформлять документы, - заметил Меньков. - Придется делать ускоренную визу, это чуть подороже".
Меньков, установивший 1 июля на Мемориале Знаменских лучший результат сезона в Европе (8,32 метра), в субботу на Кубке России в лучшей попытке прыгнул на 8,26.
"Форма хорошая у меня, имею стабильные прыжки за восемь метров, заметил спортсмен. - Сейчас начнем готовиться именно к чемпионату мира. От чемпионата России, надеюсь, меня освободят".
На ЧМ-2013, который проходил в Москве, Меньков занял первое место с результатом 8,55.