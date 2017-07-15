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Травма помешала барьеристке Рудаковой, имеющей допуск IAAF, выступить на Кубке России

Спорт
15 июля, 16:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Кубок России должен был стать для Рудаковой первым стартом после длительного перерыва, связанного с травмами

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Вера Рудакова

Вера Рудакова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бегунья на 400 метров с барьерами Вера Рудакова, имеющая допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), из-за травмы вынуждена была пропустить субботний Кубок России, где ранее планировала выполнить квалификационный норматив на чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России по спринтерскому бегу Иван Бузолин.

Кубок России должен был стать для Рудаковой первым стартом после длительного перерыва, связанного с травмами. На нем она планировала попытаться выполнить квалификационный норматив ЧМ-2017 (56,10 секунды).

"Вера за несколько дней до Кубка России немного повредила ногу, поэтому не стала сегодня выходить на старт, чтобы не усугубить ситуацию, - заметил Бузолин. - Но говорить, что она "пролетела" мимо чемпионата мира, нельзя. Я не исключаю, что менеджер спортсменки сможет заявить ее на один из зарубежных стартов, которые состоятся до 23 июля".

23 июля является последним днем сдачи норматива. Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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