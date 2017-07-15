"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в стартовом матче нового сезона РФПЛ

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ТАСС, 15 июля. Екатеринбургский "Урал" на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ростовом" в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Данная встреча стала первой в новом сезоне.
На 41-й минуте с пенальти гол забил болгарский полузащитник хозяев Николай Димитров. Ответный мяч на 60-й минуте забил Александр Гацкан.
"Ростов" провел первый официальный матч при главном тренере Леониде Кучуке, который сменил на этом посту Курбана Бердыева. Сразу восемь игроков дебютировали за команду - вратарь Илья Абаев, центральные защитники Мацей Вилюш, Сверрир Ингасон и Матия Бобен, правый защитник Виталий Устинов, центральный полузащитник Артур Юсупов, атакующий полузащитник Александр Зуев, а также нападающий Владимир Дядюн. Кучук из-за повреждений вынужден был произвести уже две замены в первом тайме: Александра Бухарова заменил Дядюн, а Ингасона - Бобен.
В составе "Урала" дебютировали вратарь Ярослав Годзюр и полузащитник Юрий Бавин.
В следующем туре 23 июля "Урал" на выезде сыграет с московским "Динамо". "Ростов" в тот же день на своем поле примет грозненский "Ахмат". В прошлом сезоне "Ростов" занял шестое место в таблице премьер-лиги. "Урал" финишировал 11-м.