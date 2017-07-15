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Россиянка Бажина завоевала серебро ЧМ в прыжках в воду с метрового трамплина

Спорт
15 июля, 18:06 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 15, июля. /ТАСС

Победу одержала австралийка Мэддисон Кини

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Надежда Бажина

Надежда Бажина

© EPA/ZSOLT SZIGETVARY

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россиянка Надежда Бажина стала серебряным призером чемпионата мира в прыжках в воду с метрового трамплина. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

По результатам пяти прыжков Бажина заработала 304,70 балла. Победительницей стала австралийка Мэддисон Кини (314,95), третье место заняла итальянка Елена Бертокки (296,40). Еще одна россиянка Мария Полякова заняла пятое место (289,05).

Серебряная медаль Бажиной стала второй наградой для сборной России на этом чемпионате мира. Ранее синхронистка Светлана Колесниченко победила в технической программе солисток.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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