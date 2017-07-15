Тарханов: футболист "Урала" Ильин будет готов к матчу с "Динамо"

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МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Нападающий екатеринбургского "Урала" Владимир Ильин сможет сыграть во втором туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским "Динамо". Об этом ТАСС сообщил главный тренер уральцев Александр Тарханов.
В матче первого тура чемпионата "Урал" в субботу сыграл вничью дома с "Ростовом" (1:1). Ильин не принял участия в игре из-за повреждения, полученного в контрольном матче на сборе. "Ильин с завтрашнего дня будет тренироваться в общей группе и сможет сыграть во втором туре с "Динамо", - заверил Тарханов.
Специалист сообщил, что сроки возвращения нападающего Игоря Портнягина, в межсезонье взятого в аренду у "Локомотива", станут известны в понедельник. "Он едет на медицинское обследование в Москву в понедельник, после чего мы сможем о чем-то говорить", - сказал он.
В предыдущем сезоне Ильин провел 15 матчей за "Урал" во всех турнирах и забил шесть голов. "Урал" проведет гостевой матч с "Динамо" 23 июля.