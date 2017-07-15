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Американец Мэттьюс выиграл 14-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
15 июля, 18:57 UTC+3 ТАСС

В генеральной классификации лидирует британец Крис Фрум

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Майкл Мэттьюс

Майкл Мэттьюс

© AP Photo/Christophe Ena

ТАСС, 15 июля. Американский гонщик Майкл Мэттьюс из команды Sunweb одержал победу на 14-м этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию 181,5 км он преодолел за 4 часа 21 минуту 56 секунд.

Вторым стал бельгиец Грег Ван Авермат (BMC), третье место занял норвежец Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data).

В генеральной классификации лидирует британский гонщик Крис Фрум из команды "Скай" (59:52,09). Вторым идет итальянец Фабио Ару из казахстанской "Астаны" (+0,19), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0,23).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.

Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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