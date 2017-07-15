"Спартак-2" победил "Оренбург" в матче второго тура ФНЛ

ТАСС, 15 июля. Московский клуб "Спартак-2" нанес поражение "Оренбургу" со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Гол на 55-й минуте матча забил Фэшн Сакала.

После двух туров москвичи возглавляют таблицу первенства, одержав две победы. "Оренбург", который прошлый сезон провел в Российской футбольной премьер-лиге, идет на 10-й строчке с одной победой и одним поражением. В следующем туре 22 июля "Спартак-2" сыграет на выезде против "Тамбова", в тот же день "Оренбург" примет калининградскую "Балтику".

Красноярский "Енисей" победил "Тюмень" в своем матче второго тура со счетом 3:1. Эта победа стала первой для нового главного тренера команды Дмитрия Аленичева в официальных матчах клуба.

Остальные результаты игрового дня:

"Луч-Энергия" - "Томь" - 3:0;

"Олимпиец" - "Крылья Советов" - 0:0;

"Авангард" - "Тамбов" - 2:1.