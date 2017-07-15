"Спартак-2" победил "Оренбург" в матче второго тура ФНЛ

Тарасов: судья Суперкубка должен был удалить Луиса Адриано, но это уже историяСпорт 15 июля, 19:45
Азербайджанец Раджабов стал победителем этапа Гран-при по шахматам в ЖеневеСпорт 15 июля, 19:32
"Тосно" в дебютном матче в РФПЛ проиграл "Уфе"Спорт 15 июля, 19:27
Прыгунья в воду Бажина не стала завершать карьеру после ОИ-2016 из-за скукиСпорт 15 июля, 19:21
Тренер: медаль чемпионата мира по прыжкам в воду была мечтой для БажинойСпорт 15 июля, 19:15
Американец Мэттьюс выиграл 14-й этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 15 июля, 18:57
Тарханов: футболист "Урала" Ильин будет готов к матчу с "Динамо"Спорт 15 июля, 18:51
Прыгунья в воду Полякова морально поддержала Бажину во время соревнований на ЧМСпорт 15 июля, 18:46
Бажина заявила, что не ожидала завоевать серебро чемпионата мира по прыжкам в водуСпорт 15 июля, 18:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 июля. Московский клуб "Спартак-2" нанес поражение "Оренбургу" со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Гол на 55-й минуте матча забил Фэшн Сакала.
После двух туров москвичи возглавляют таблицу первенства, одержав две победы. "Оренбург", который прошлый сезон провел в Российской футбольной премьер-лиге, идет на 10-й строчке с одной победой и одним поражением. В следующем туре 22 июля "Спартак-2" сыграет на выезде против "Тамбова", в тот же день "Оренбург" примет калининградскую "Балтику".
Красноярский "Енисей" победил "Тюмень" в своем матче второго тура со счетом 3:1. Эта победа стала первой для нового главного тренера команды Дмитрия Аленичева в официальных матчах клуба.
Остальные результаты игрового дня:
"Луч-Энергия" - "Томь" - 3:0;
"Олимпиец" - "Крылья Советов" - 0:0;
"Авангард" - "Тамбов" - 2:1.