Прыгунья в воду Бажина не стала завершать карьеру после ОИ-2016 из-за скуки

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россиянка Надежда Бажина, завоевавшая серебро чемпионата мира в прыжках в воду с метрового трамплина, решила не завершать профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, поскольку ей стало скучно без занятий этим видом спорта. Об этом она рассказала журналистам после выступления на чемпионате мира в Будапеште.

Бажина стала второй, набрав в сумме за пять прыжков 304,70 балла. Победительницей стала австралийка Мэддисон Кини (314,95), третье место заняла итальянка Елена Бертокки (296,40).

"Мне сложно далось решение о продолжении карьеры, но стало скучно. Я долгое время отдыхала, занималась другими видами спорта - лыжами, йогой, фитнесом, поскольку спортсмен не может оставаться без работы. И в определенный момент мне стало скучно, я решила еще попрыгать. Родители меня поддержали", - сказала Бажина.

"Я не буду загадывать, потому что жизнь спортсменов такая, что сейчас ты в деле, а завтра с тобой может что-нибудь случиться. Поэтому не загадываю", - сказала 29-летняя спортсменка, отвечая на вопрос, намерена ли она остаться в спорте до Олимпийских игр 2020 года.

Мать спортсменки - олимпийская чемпионка 1980 года Ирина Калинина, отец - заслуженный тренер по прыжкам в воду Валерий Бажин.

Счастливый Будапешт

Бажина в Будапеште завоевала первую серьезную награду в карьере - на чемпионате Европы 2006 года. Здесь же она побеждала на чемпионате Европы и в 2010 году.

"Мне все говорят, что это мой город. Видимо, это действительно так, потому что сейчас я завоевала свою первую медаль на чемпионате мира", - рассказала она.

Серебряная медаль Бажиной стала второй наградой для сборной России на этом чемпионате мира. Ранее синхронистка Светлана Колесниченко победила в технической программе солисток.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.