Первый матч ЦСКА и АЕК в отборочном раунде Лиги чемпионов пройдет 25 июля в Греции

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ТАСС, 15 июля. Московский футбольный клуб ЦСКА проведет гостевую встречу против греческого АЕК в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
Начало матча - 20:30 мск. Ответная игра пройдет 2 августа в Москве на "ВЭБ-Арене".
Победитель противостояния примет участие в раунде плей-офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.