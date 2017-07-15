Первый матч ЦСКА и АЕК в отборочном раунде Лиги чемпионов пройдет 25 июля в Греции

ТАСС, 15 июля. Московский футбольный клуб ЦСКА проведет гостевую встречу против греческого АЕК в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Начало матча - 20:30 мск. Ответная игра пройдет 2 августа в Москве на "ВЭБ-Арене".

Победитель противостояния примет участие в раунде плей-офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.