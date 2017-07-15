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"Тосно" в дебютном матче в РФПЛ проиграл "Уфе"

Спорт
15 июля, 19:27 UTC+3 ТАСС

Единственный гол на 65-й минуте забил Дмитрий Сысуев

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Эпизод матча "Тосно" - "Уфа"

Эпизод матча "Тосно" - "Уфа"

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 15 июля. "Тосно" (Ленинградская область) проиграл "Уфе" со счетом 0:1 в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в Санкт- Петербурге на стадионе "Петровский".

Гол на 65-й минуте встречи забил Дмитрий Сысуев.

Данная встреча стала для основанного в 2013 году "Тосно" дебютной в высшем дивизионе чемпионата России. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и получила право сыграть в РФПЛ.

В следующем туре "Уфа" 23 июля примет действующего чемпиона страны московский "Спартак", днем ранее "Тосно" сыграет в гостях с "Краснодаром".

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