"Тосно" в дебютном матче в РФПЛ проиграл "Уфе"

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ТАСС, 15 июля. "Тосно" (Ленинградская область) проиграл "Уфе" со счетом 0:1 в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в Санкт- Петербурге на стадионе "Петровский".
Гол на 65-й минуте встречи забил Дмитрий Сысуев.
Данная встреча стала для основанного в 2013 году "Тосно" дебютной в высшем дивизионе чемпионата России. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и получила право сыграть в РФПЛ.
В следующем туре "Уфа" 23 июля примет действующего чемпиона страны московский "Спартак", днем ранее "Тосно" сыграет в гостях с "Краснодаром".