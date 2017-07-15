Азербайджанец Раджабов стал победителем этапа Гран-при по шахматам в Женеве

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ТАСС, 15 июля. Азербайджанец Теймур Раджабов выиграл третий этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Женеве.
В заключительном девятом туре Раджабов сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим. Также вничью закончились партии между азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым и китайцем Ли Чао, россиянином Александром Рязанцевым и англичанином Майклом Адамсом, россиянином Эрнесто Инаркиевым и израильтянином Борисом Гельфандом, россиянином Александром Грищуком и голландцем Анишем Гири. Россиянин Петр Свидлер победил китаянку Хоу Ифань, Левон Аронян из Армении выиграл у представителя ОАЭ Салема Салеха.
Раджабов возглавил турнирную таблицу с шестью очками.
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева и Пальма-де-Мальорка (Испания). Испанский этап пройдет с 16 по 25 ноября. Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места по итогам четырех этапов, в следующем году сыграют на турнире претендентов.