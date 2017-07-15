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Тарасов: судья Суперкубка должен был удалить Луиса Адриано, но это уже история

Спорт
15 июля, 19:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Полузащитник "Локомотива" не согласился с тем, что и сам действовал в том эпизоде достаточно жестко

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Дмитрий Тарасов (слева)

Дмитрий Тарасов (слева)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Судья Суперкубка России по футболу Владислав Безбородов должен был удалить нападающего "Спартака" Луиса Адриано за фол против полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Такое мнение Тарасов высказал ТАСС, отметив, что эпизод остался в истории и обсуждать его не имеет смысла.

Встреча между "Спартаком" и "Локомотивом" прошла в пятницу на стадионе "Локомотив" и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Основное время игры закончилось со счетом 0:0, в дополнительное время отличились спартаковцы Адриано и Квинси Промес, в составе "Локомотива" гол забил Мануэл Фернандеш. После встречи главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что Безбородов испортил игру, не удалив Адриано после столкновения с Тарасовым на 75-й минуте.

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"Думаю, там все очевидно - это сто процентов вторая желтая карточка и удаление. Он сыграл немного грубовато, можно сказать, не по-футбольному", - прокомментировал эпизод.

Собеседник ТАСС не согласился с тем, что и сам действовал в эпизоде достаточно жестко: "Знаю, что иногда могу сыграть жестко, поэтому специально пересмотрел потом этот эпизод, и не считаю, что играл агрессивно. Сначала я сыграл в подкате чисто в мяч, после чего хотел поставить корпус, но получил удар локтем. Только слепой не увидит, что нарушение было с одной стороны, я момент не провоцировал. После этого последовало два удара ногой, рукой схватили за лицо, но я ничего не ответил, потому что был уверен, что дадут красную карточку [Адриано]".

"Сложно сказать, ключевой это был момент или нет, но "Спартак" мог оказаться в меньшинстве, и нам, конечно, было бы легче. Сейчас могу сказать, что это был ключевой эпизод, но игра уже завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака", поэтому говорить можно все что угодно. Эпизод уже в истории, и я не вижу смысла больше его обсуждать", - сказал собеседник ТАСС.

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