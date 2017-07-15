Российский теннисист Ватутин выиграл турнир ITF в Германии

ТАСС, 15 июля. Россиянин Алексей Ватутин стал победителем турнира Международной теннисной федерации (ITF) в немецком Трире (призовой фонд - $15 тысяч).

В финале 24-летний Ватутин, "посеянный" на турнире под вторым номером, победил испанца Энрике Лопеса-Переса (1) со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

Ватутин занимает 267-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Лопес-Перес - 250-е.