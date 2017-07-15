Российский теннисист Ватутин выиграл турнир ITF в Германии

Гендиректор: приятно было видеть на "Петровском" болельщиков в клубных цветах ФК "Тосно"Спорт 15 июля, 21:17
Янчук: Мугуруса может стать лидером женского тенниса на несколько лет впередСпорт 15 июля, 21:10
Россияне Кузнецов и Захаров стали чемпионами мира в синхронных прыжках в водуСпорт 15 июля, 20:48
От деклараций к делу: конференция МИНЕПС единогласно приняла "Казанский план действий"Спорт 15 июля, 20:20
Более 4 тысяч человек эвакуированы из ТЦ "Авиапарк"Москва 15 июля, 20:12
Тарасов: судья Суперкубка должен был удалить Луиса Адриано, но это уже историяСпорт 15 июля, 19:45
Азербайджанец Раджабов стал победителем этапа Гран-при по шахматам в ЖеневеСпорт 15 июля, 19:32
"Тосно" в дебютном матче в РФПЛ проиграл "Уфе"Спорт 15 июля, 19:27
Прыгунья в воду Бажина не стала завершать карьеру после ОИ-2016 из-за скукиСпорт 15 июля, 19:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 июля. Россиянин Алексей Ватутин стал победителем турнира Международной теннисной федерации (ITF) в немецком Трире (призовой фонд - $15 тысяч).
В финале 24-летний Ватутин, "посеянный" на турнире под вторым номером, победил испанца Энрике Лопеса-Переса (1) со счетом 2:6, 6:4, 6:2.
Ватутин занимает 267-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Лопес-Перес - 250-е.