Сборная России вышла в плей-офф этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Англии

ТАСС, 15 июля. Сборная России по регби-7 пробилась в плей-офф финального этапа европейской серии Гран-при, который проходит в английском Эксетере.

Россияне заняли первое место в группе В, одержав победы над командами Польши (34:0) и Уэльса (17:12) и проиграв сборной Грузии (5:7).

Соперник сборной России по четвертьфиналу турнира, который пройдет в воскресенье, определится позднее.

Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года - в формате серии Гран-при. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2007, 2009 и 2016 годах.