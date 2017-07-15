Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России вышла в плей-офф этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Англии

Спорт
15 июля, 20:29 UTC+3 ТАСС

Россияне заняли первое место в группе В, одержав победы над командами Польши и Уэльса и проиграв сборной Грузии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 июля. Сборная России по регби-7 пробилась в плей-офф финального этапа европейской серии Гран-при, который проходит в английском Эксетере.

Россияне заняли первое место в группе В, одержав победы над командами Польши (34:0) и Уэльса (17:12) и проиграв сборной Грузии (5:7).

Соперник сборной России по четвертьфиналу турнира, который пройдет в воскресенье, определится позднее.

Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года - в формате серии Гран-при. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2007, 2009 и 2016 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
19
Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон
Футболисты "Спартака"
18
"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Советник президента по климату предупредил о новых погодных аномалиях
2
Климкин: декларации после саммита Украина - ЕС не было из-за отсутствия новых соглашений
3
Более 4 тысяч человек эвакуированы из ТЦ "Авиапарк"
4
Один человек погиб и один пострадал в ДТП на юге Москвы
5
В МЧС предупредили москвичей о грозе и шквалистом ветре
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Georgian airways сообщила о сокращении количества рейсов в Москву
Темы дня
Реклама