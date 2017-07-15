Россияне Кузнецов и Захаров стали чемпионами мира в синхронных прыжках в воду

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БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали победителями чемпионата мира в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
Россияне заработали 450,30 балла. Второе место заняли китайцы Юань Цао и Сыи Се (443,40), третье - украинцы Олег Колодий и Илья Кваша (429,99).
Для Кузнецова и Захарова эта победа стала первой на чемпионатах мира. На трех предыдущих чемпионатах мира российский дуэт становился вторым. Кузнецов и Захаров являются серебряными призерами Олимпийских игр в Лондоне в аналогичной дисциплине.
Золотая медаль Кузнецова и Захарова стала третьей наградой для сборной России на этом чемпионате мира. Ранее синхронистка Светлана Колесниченко победила в технической программе солисток, Надежда Бажина завоевала серебро в прыжках с метрового трамплина.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.