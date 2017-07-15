Янчук: Мугуруса может стать лидером женского тенниса на несколько лет вперед

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, впервые в карьере ставшая победительницей Уимблдона - турнира серии Большого шлема, может стать первой "ракеткой" мира и удерживать лидерство несколько лет. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В субботу 23-летняя Мугуруса в финале Уимблдона победила 37-летнюю американку Винус Уильямс в двух сетах со счетом 7:5, 6:0.

"Мугурса сегодня доказала, что является будущим женского тенниса, - отметил Янчук. - После взлета у нее случился уход в тень, но сейчас она вернулась и выступает более стабильно, более надежно. Испанка еще будет набираться опыта и уверенности, что необходимо для лидера, но, если смотреть объективно, данные по мастерству, физике, качеству ударов вполне подходящие для первой "ракетки" мира. Мугуруса может ей стать и сохранять лидерство несколько лет, правда, у спортсменки есть уязвимое место - психика, поэтому вопросы еще есть, но все равно это преодолимо с течением времени и набором мастерства".

По мнению эксперта, попадание в финал Уильямс стало возможно только благодаря стечению обстоятельств. "По существу, у нее работает хорошо только подача и отдельные удары. Соперницы, которых она встречала по сетке, не уступали ей в размене ударами, они просто робели. В финале все произошло закономерно, но Винус молодец, что смогла дойти до решающего поединка", - отметил Янчук.

В четвертьфинале Уимблдона Мугуруса обыграла россиянку Светлану Кузнецову. "У Светланы были все шансы на победу в том матче, ее в очередной раз подвела психика. Если бы она играла более терпеливо, произвела бы больше обменов ударами, больше была бы в активной обороне, то шансов было бы еще больше, ведь Мугуруса ошибалась. Если бы Кузнецова правильно построила игру, терпела и выбирала бы момент для удара, то могла бы сыграть лучше", - заключил собеседник агентства.

Уимблдонский турнир завершится 16 июля финалом в мужском разряде, в котором сыграют хорват Марин Чилич и швейцарец Роджер Федерер.