Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Янчук: Мугуруса может стать лидером женского тенниса на несколько лет вперед

Спорт
15 июля, 21:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В субботу 23-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Уимблдона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса

© EPA/GERRY PENNY

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, впервые в карьере ставшая победительницей Уимблдона - турнира серии Большого шлема, может стать первой "ракеткой" мира и удерживать лидерство несколько лет. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В субботу 23-летняя Мугуруса в финале Уимблдона победила 37-летнюю американку Винус Уильямс в двух сетах со счетом 7:5, 6:0.

Смотрите также

Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон

"Мугурса сегодня доказала, что является будущим женского тенниса, - отметил Янчук. - После взлета у нее случился уход в тень, но сейчас она вернулась и выступает более стабильно, более надежно. Испанка еще будет набираться опыта и уверенности, что необходимо для лидера, но, если смотреть объективно, данные по мастерству, физике, качеству ударов вполне подходящие для первой "ракетки" мира. Мугуруса может ей стать и сохранять лидерство несколько лет, правда, у спортсменки есть уязвимое место - психика, поэтому вопросы еще есть, но все равно это преодолимо с течением времени и набором мастерства".

По мнению эксперта, попадание в финал Уильямс стало возможно только благодаря стечению обстоятельств. "По существу, у нее работает хорошо только подача и отдельные удары. Соперницы, которых она встречала по сетке, не уступали ей в размене ударами, они просто робели. В финале все произошло закономерно, но Винус молодец, что смогла дойти до решающего поединка", - отметил Янчук.

В четвертьфинале Уимблдона Мугуруса обыграла россиянку Светлану Кузнецову. "У Светланы были все шансы на победу в том матче, ее в очередной раз подвела психика. Если бы она играла более терпеливо, произвела бы больше обменов ударами, больше была бы в активной обороне, то шансов было бы еще больше, ведь Мугуруса ошибалась. Если бы Кузнецова правильно построила игру, терпела и выбирала бы момент для удара, то могла бы сыграть лучше", - заключил собеседник агентства.

Уимблдонский турнир завершится 16 июля финалом в мужском разряде, в котором сыграют хорват Марин Чилич и швейцарец Роджер Федерер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Уимблдон
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
19
Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон
Футболисты "Спартака"
18
"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Советник президента по климату предупредил о новых погодных аномалиях
2
Климкин: декларации после саммита Украина - ЕС не было из-за отсутствия новых соглашений
3
Более 4 тысяч человек эвакуированы из ТЦ "Авиапарк"
4
Один человек погиб и один пострадал в ДТП на юге Москвы
5
В МЧС предупредили москвичей о грозе и шквалистом ветре
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Georgian airways сообщила о сокращении количества рейсов в Москву
Темы дня
Реклама