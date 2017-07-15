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Прыгуны в воду Захаров и Кузнецов рассказали, что 13 лет шли к золоту чемпионата мира

Спорт
15 июля, 21:46 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 15, июля. /ТАСС

Hоссияне на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште одержали победу с результатом 450,30 балла

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Евгений Кузнецов и Илья Захаров

Евгений Кузнецов и Илья Захаров

© EPA/TIBOR ILLYES

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Российским прыгунам в воду Евгению Кузнецову и Илье Захарову было не принципиально победить в борьбе за золото чемпионата мира в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина китайских спортсменов, которые доминировали в этой дисциплине последние годы. Об этом спортсмены заявили на пресс-конференции.

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Евгений Кузнецов и Илья Захаров

Россияне Кузнецов и Захаров стали чемпионами мира в синхронных прыжках в воду

Россияне на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште одержали победу с результатом 450,30 балла. Второе место заняли китайцы Юань Цао и Сыи Се (443,40), третье - украинцы Олег Колодий и Илья Кваша (429,99). Для Кузнецова и Захарова эта победа стала первой на чемпионатах мира, на трех предыдущих мировых первенствах российский дуэт становился вторым. Кузнецов и Захаров являются серебряными призерами Олимпийских игр в Лондоне в аналогичной дисциплине.

"Мы своих соперников не делим на национальности, они все для нас друзья. К сегодняшней победе мы шли много лет, останавливались в шаге от золота, но сегодня нам удалось стать чемпионами мира именно в синхронных прыжках, мы долго шли к этому", - сказал 27-летний Кузнецов.

"Я очень доволен, поскольку теперь в моем послужном списке есть все медали, - сказал 26-летний Захаров. - Мы об этой медали мечтали с самого детства, с 12-13 лет, как только начали прыгать. У нас были периоды, когда нас разъединяли и мы воевали за то, чтобы быть вместе. Нам говорили, что мы не должны выступать вместе, но мы настаивали на своем".

"В один прекрасный день мы сказали, что либо будем прыгать вместе, либо вообще прыгать не будем. Поэтому для нас эта медаль очень важна", - добавил спортсмен.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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