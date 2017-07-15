Российские волейболистки победили бельгиек в матче второго тура этапа Гран-при

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ТАСС, 15 июля. Женская сборная России по волейболу победила команду Бельгии со счетом 3-0 в матче второго тура предварительного этапа Гран-при. Встреча состоялась в Калининграде.
В трех матчах первого тура Гран-при, который состоялся 7-9 июля в Китае, россиянки проиграли с одинаковым счетом 2-3 командам США, Китая и Италии. В пятницу сборная России сумела прервать серию поражений, победив в стартовом матче второго тура команду Доминиканской Республики (3-1).
Следующий матч в рамках Гран-при сборная России проведет против команды Нидерландов. Игра пройдет 16 июля в Калининграде .
Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.