Российские волейболистки победили бельгиек в матче второго тура этапа Гран-при

ТАСС, 15 июля. Женская сборная России по волейболу победила команду Бельгии со счетом 3-0 в матче второго тура предварительного этапа Гран-при. Встреча состоялась в Калининграде.

В трех матчах первого тура Гран-при, который состоялся 7-9 июля в Китае, россиянки проиграли с одинаковым счетом 2-3 командам США, Китая и Италии. В пятницу сборная России сумела прервать серию поражений, победив в стартовом матче второго тура команду Доминиканской Республики (3-1).

Следующий матч в рамках Гран-при сборная России проведет против команды Нидерландов. Игра пройдет 16 июля в Калининграде .

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.